Auch Bayern dran: Überraschender Favorit bei Guéhi

Gerne wäre Marc Guéhi schon im vergangenen Sommer zum FC Liverpool gewechselt. Den Medizincheck bei den Reds hatte der 25-jährige Innenverteidiger sogar absolviert, ehe Crystal Palaces Trainer Oliver Glasner mit seinem Rücktritt drohte und den Wechsel so noch verhinderte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der Saison sind den Eagles aber die Hände gebunden, Guéhis Vertrag läuft aus und der Kapitän dürfte dann auch von Bord gehen. Zu reizvoll sind die Lockrufe der internationalen Topklubs. Unter anderem FC Bayern wittert ein ablösefreies Schnäppchen, aber auch Real Madrid und der FC Barcelona sollen dran sein.

PL oder La Liga?

In der Premier League hat weiterhin Liverpool ein Auge auf Guéhi, mit Blick auf den Kreuzbandriss von Abwehrtalent Giovanni Leoni (18) wird gar über einen Vorstoß im Winter-Transferfenster spekuliert. Auch die Manchester-Klubs City und United zeigen Interesse.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Favoritenrolle soll sich nach aktuellem Stand aber Tottenham Hotspur befinden. Dem englischen Portal ‚CaughtOffside‘ zufolge führen die Spurs das Rennen um Guéhi an. Den 25-fachen englischen Nationalspieler reize allerdings auch ein möglicher Wechsel nach Spanien. Es bahnt sich ein packender Poker an, der womöglich schon im Winter so richtig Fahrt aufnimmt.