Abwehr-Roulette: Geht Bayern all-in bei Guéhi?

Die Gerüchte um einen Wechsel von Marc Guéhi (25) zum FC Bayern im Sommer 2026 erhalten neue Nahrung. Wie aus dem ‚Bild‘-Format ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, wollen die Münchner dann „alles in die Waagschale werfen“, um den englischen Nationalspieler nach München zu locken.

Eine Bedingung gibt es aber dafür: Min-jae Kim (28) müsste dafür gehen, heißt es. Der Koreaner erlebte in München bislang eine von Verletzungen und kapitalen Fehlern geprägte Zeit, wurde zuletzt aber von Trainer Vincent Kompany gelobt.

Pikant: Mit Bayerns Dayot Upamecano (26) ist nach aktuellem Stand neben Guéhi einer weiterer Top-Innenverteidiger im kommenden Sommer ablösefrei auf dem Markt. Gerüchten zufolge möchten beide Abwehrleute dann am liebsten bei Real Madrid anheuern. Und an beiden ist auch nach wie vor der FC Liverpool dran. Die Bayern wollen ihrerseits mit Upamecano verlängern – und ihm offenbar Guéhi an die Seite stellen.