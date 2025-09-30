VfB: Neuer Milosevic-Deal?

Jovan Milosevic hat sich bei Partizan Belgrad zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt, in drei Monaten endet allerdings der Leih-Deal mit dem VfB Stuttgart. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind die Hoffnungen in der serbischen Hauptstadt jedoch groß, gemeinsam mit den Schwaben eine Lösung zu finden, sodass der 20-Jährige zumindest noch bis zum Saisonende für Partizan auf Torejagd gehen kann.

Wie groß die Chancen sind, hängt wohl auch vom weiteren Saisonverlauf des VfB ab. Nach dem Abgang von Nick Woltemade (23/Newcastle United) würde ein Stürmer von Milosevics Format den Stuttgartern gut zu Gesicht stehen. Fraglich ist aber, ob der Youngster tatsächlich eine Sofortverstärkung im Winter wäre oder es für seine Entwicklung besser wäre, ein weiteres halbes Jahr in der Heimat zu bleiben.