Eine Bedingung: Kleindienst spricht von Gladbach-Abschied

Borussia Mönchengldbach gibt in dieser Saison ein erschreckendes Bild ab. Nur zwei Punkte konnte man bis jetzt sammeln, mit Gerardo Seoane musste der Trainer bereits seinen Hut nehmen. Sollte der Worst Case tatsächlich eintreten und die Fohlen absteigen, droht auch personell ein herber Verlust.

Im Falle eines Abstiegs können die Gladbacher nicht mit Tim Kleindienst planen. Im ‚Bild‘-Format ‚Stimmt oder Stuss?‘ gab der Stürmer zu verstehen, dass es schwierig wäre, seine persönlichen Ziele mit dem Unterhaus zu vereinbaren: „Wenn ich weiter in der Nationalmannschaft spielen möchte, wäre die 2. Bundesliga wahrscheinlich der falsche Weg.“

Aktuell fehlt der 30-Jährige den Fohlen noch aufgrund einer Meniskusverletzung. Seine Tore werden bei den Gladbachern, die ohne ihren Kapitän den letzten Platz belegen, schmerzlich vermisst. Sein Vertrag am Niederrhein läuft noch bis 2028.