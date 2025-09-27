M’gladbach: Polanski reagiert auf Trainerfrage

Eugen Polanski geht die Gelegenheit, sich für ein permanentes Engagement als Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach zu empfehlen, mit Gelassenheit an. „Ihr könnt mir das echt glauben – ich spüre überhaupt keinen Druck, nullkommanull. Ich stehe jeden Morgen mit einem Lächeln auf und erwarte einfach nur von mir, dass ich meinen Job gut erledige“, zitiert die ‚Bild‘ den 39-Jährigen.

Polanski, als Profi 54 Mal für Gladbach am Ball und eigentlich für die U23 verantwortlich, sagt: „In diesem Stadion Trainer zu sein, das macht mich schon stolz. Mit der Mannschaft, an der mein Herz hängt.“ Gegen Bayer Leverkusen holte der Interimsnachfolger von Gerardo Seoane ein 1:1, am heutigen Samstag (18:30 Uhr) ist Eintracht Frankfurt in Gladbach zu Gast. Als Plan B zu Polanski hat die Borussia ein Auge auf Philippe Clement geworfen.