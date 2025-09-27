Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

M’gladbach: Polanski reagiert auf Trainerfrage

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Eugen Polanski dirigiert @Maxppp

Eugen Polanski geht die Gelegenheit, sich für ein permanentes Engagement als Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach zu empfehlen, mit Gelassenheit an. „Ihr könnt mir das echt glauben – ich spüre überhaupt keinen Druck, nullkommanull. Ich stehe jeden Morgen mit einem Lächeln auf und erwarte einfach nur von mir, dass ich meinen Job gut erledige“, zitiert die ‚Bild‘ den 39-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Polanski, als Profi 54 Mal für Gladbach am Ball und eigentlich für die U23 verantwortlich, sagt: „In diesem Stadion Trainer zu sein, das macht mich schon stolz. Mit der Mannschaft, an der mein Herz hängt.“ Gegen Bayer Leverkusen holte der Interimsnachfolger von Gerardo Seoane ein 1:1, am heutigen Samstag (18:30 Uhr) ist Eintracht Frankfurt in Gladbach zu Gast. Als Plan B zu Polanski hat die Borussia ein Auge auf Philippe Clement geworfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Eugen Polanski

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Eugen Polanski Eugen Polanski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert