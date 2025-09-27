Menü Suche
Millionen-Gewinn für Köln

von Lukas Weinstock
Thomas Kessler schreitet grazil über den Platz @Maxppp

Der 1. FC Köln hat das schwere Jahr in der 2. Bundesliga finanziell gut überstanden. Wie Finanzvorstand Philipp Türoff auf der heutigen Mitgliederversammlung verkündete, wurden in der vergangenen Spielzeit Einnahmen von 150,8 Millionen Euro erzielt. Der Gewinn, den der FC erwirtschaftete, liegt bei 5,4 Millionen Euro.

„Wir haben das Zweitliga-Jahr sportlich erfolgreich abgeschlossen, die herausfordernde Situation auch wirtschaftlich bewältigt und unsere finanziellen Verpflichtungen zu jeder Zeit fristgerecht und verlässlich erfüllt“, ließ Türoff verlauten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
