Espírito Santo übernimmt bei West Ham

West Ham United hat einen Nachfolger für den erst heute entlassenen Graham Potter gefunden. Wie die Hammers mitteilen, übernimmt Nuno Espírito Santo künftig die Geschicke beim Tabellenvorletzten der Premier League.

Bei West Ham unterschreibt der portugiesische Übungsleiter, der bereits am Montag (21 Uhr) im Duell gegen den FC Everton an der Seitenlinie stehen wird, einen Dreijahresvertrag. Vor etwas weniger als drei Wochen wurde Espírito Santo bei Nottingham Forest entlassen.