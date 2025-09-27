Silva-Debüt als Highlight: Effektiver BVB siegt in Mainz

Borussia Dortmund reitet weiter auf der Erfolgswelle. Unter Niko Kovac ist der BVB nach dem 2:0-Sieg gegen Mainz 05 in den sieben Pflichtspielen in dieser Saison ungeschlagen, in der Bundesliga belegt man hinter dem FC Bayern Tabellenplatz zwei.

In Mainz, wo sich der BVB in der Vergangenheit oftmals schwer getan hatte, agierte die Borussia ohne Toptorjäger Serhou Guirassy sehr effektiv. Gegen bemühte Rheinhessen reichten zwei schön ausgespielte Konter für eine 2:0-Halbzeitführung.

Auch nach der Pause drückten die Mainzer zu Beginn, kamen aber kaum zu vielversprechenden Gelegenheiten. Spätestens nachdem Torwart Robin Zentner gegen den überragenden Karim Adeyemi die Rote Karte sah, war das Spiel gelaufen.

Silva debütiert

Das Highlight der insgesamt ereignisarmen zweiten Halbzeit war jedoch die Einwechslung von Fábio Silva. Der Portugiese, der im Sommer für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers gekommen war, feierte beim Sieg sein lang ersehntes Bundesliga-Debüt für den BVB. Der Stürmer durfte nach hartnäckiger Adduktorenverletzung knapp zehn Minuten Bundesliga-Luft schnuppern.

Schon in der kurzen Zeit war Silva sehr aktiv, bereitete sogar fast ein Tor vor, doch Julian Brandt scheiterte an einer starken Parade von Mainz-Keeper Lasse Rieß. Dennoch ein gelungener Spieltag für die Dortmunder, die nun endlich auf ihren vielversprechenden Neuzugang setzen können und ihre Ungeschlagen-Serie weiter fortsetzen.