Startelf-Debüt für Wanner

Für Paul Wanner kommt es zur einer Premiere. Im Spiel gegen Excelsior Rotterdam (20 Uhr) steht der 19-Jährige für die PSV Eindhoven erstmals in der Startaufstellung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wanner war im Sommer für 15 Millionen Euro vom FC Bayern nach Eindhoven gewechselt. Der Start verlief für den Mittelfeldakteur nicht optimal. Möglicherweise kann er sich heute für weitere Startelfeinsätze empfehlen.