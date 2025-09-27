Menü Suche
Startelf-Debüt für Wanner

von Lukas Weinstock
Paul Wanner im Einsatz für PSV Eindhoven @Maxppp
Excelsior PSV

Für Paul Wanner kommt es zur einer Premiere. Im Spiel gegen Excelsior Rotterdam (20 Uhr) steht der 19-Jährige für die PSV Eindhoven erstmals in der Startaufstellung.

PSV
Paul in the starting XI for the first time 🤩

#EXCPSV
Bei X ansehen

Wanner war im Sommer für 15 Millionen Euro vom FC Bayern nach Eindhoven gewechselt. Der Start verlief für den Mittelfeldakteur nicht optimal. Möglicherweise kann er sich heute für weitere Startelfeinsätze empfehlen.

Eredivisie
PSV
Paul Wanner

