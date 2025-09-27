40 Millionen: Locatelli in die Bundesliga?

Manuel Locatelli spielt seit 2021 für Juventus Turin. Nach vorangegangener zweijähriger Leihe kaufte die Alte Dame den 27-Jährigen im Sommer 2023 für rund 36 Millionen Euro von der US Sassuolo. Bei den Bianconeri ist der defensive Mittelfeldspieler eigentlich gesetzt, dennoch sollen die Turiner bei einem hohen Angebot bereit sein, den Italiener ziehen zu lassen.

Unter den Interessenten befindet sich angeblich auch ein Bundesliga-Klub. Im ‚Daily Briefing‘ von ‚CaughtOffside‘ heißt es, dass Bayer Leverkusen die Situation rund um Locatelli beobachtet. Ein potenzieller Wintertransfer käme der Werkself allerdings teuer zu stehen. Dem Bericht zufolge fordert Juve für den Sechser bis zu 40 Millionen Euro.

Und die Leverkusener sind nicht die einzigen Interessenten. Mit dem FC Chelsea, Newcastle United, Aston Villa und West Ham United sollen gleich vier finanzstarke Premier League-Klubs am 32-fachen Nationalspieler interessiert sein. Wer am Ende den Zuschlag erhält und ob Locatelli Juventus im Winter überhaupt verlassen wird, bleibt abzuwarten.