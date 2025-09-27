Menü Suche
Notfall-Neuzugang für Liverpool?

Der FC Liverpool muss einen schweren Verletzungsschock verdauen. Legen die Reds im Winter noch einmal nach?

von David Hamza
Arne Slot ist bekennender Glatzenträger @Maxppp

Für 31 Millionen Euro holt der FC Liverpool im August Giovanni Leoni (18) von Parma Calcio an die Anfield Road. Bei seinem Debüt für den englischen Meister zog sich der Innenverteidiger am Dienstag im EFL Cup gegen den FC Southampton (2:1) prompt einen Kreuzbandriss zu.

Ob Leoni in dieser Saison noch auf den Rasen zurückkehren wird, ist offen. Genauso, ob Liverpool auf dem Winter-Transfermarkt reagieren wird. „Das hängt alles davon ab, ob wir weitere Verletzungen haben, ja oder nein, und ob es eine Chance auf dem Markt gibt“, meint Trainer Arne Slot.

Englische Medien bringen einmal mehr Marc Guéhi (25) ins Spiel, dessen Vertrag bei Crystal Palace am Saisonende ausläuft. Der Ivorer hatte im Sommer sogar schon den Medizincheck bei Liverpool absolviert, sollte für 40 Millionen Euro kommen, ehe Palace-Trainer Oliver Glasner mit seinem Rücktritt drohte und den Deal so platzen ließ.

Neben Liverpool ist unter anderem auch der FC Bayern sehr an Guéhi interessiert, die Münchner wittern ein ablösefreies Schnäppchen. Nicht ausgeschlossen aber, dass der LFC nun schneller Nägel mit Köpfen machen wird.

Das sei allerdings „auch eine finanzielle Entscheidung“ und eine Frage der Kadergröße, betont Slot. Im abgelaufenen Transferfenster hatten die Reds knapp 500 Millionen Euro an Ablösen gezahlt, das Transferminus betrug rund 260 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
