Liverpool-Neuzugang Leoni verletzt sich schlimm

Schlimmer hätte das Debüt von Giovanni Leoni für den FC Liverpool kaum laufen können. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der 18-jährige Innenverteidiger im Ligapokal-Spiel gegen den FC Southampton (2:1) einen Kreuzbandriss zugezogen, der ihn für einige Monate zum Zuschauen verdammt.

Leoni musste in der 81. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach dem Spiel sagte Trainer Arne Slot: „Natürlich ist er niedergeschlagen, weil es sich für ihn nicht sofort gut angefühlt hat, aber das müssen wir jetzt beurteilen lassen.“ Nun haben sich die schlimmsten Befürchtungen für den Italiener, der im Sommer für 31 Millionen Euro von Parma Calcio gekommen war, bewahrheitet.