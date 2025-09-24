Müller spricht über Bayern-Rückkehr

Thomas Müller (36) beschäftigt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit einer möglichen Rückkehr zum FC Bayern. Gegenüber ‚t-online‘ gibt die Vereinslegende, die vom deutschen Rekordmeister eines Tages gerne in anderer Funktion engagiert werden würde, auf entsprechende Frage zu verstehen: „Bayern wird immer meine Heimat bleiben. Aber erst mal genieße ich das Leben in Kanada und versuche, hier erfolgreich Fußball zu spielen.“

Nach 25 Jahren hatte Müller im Sommer seine Zelte in München abgebrochen, um sich den Vancouver Whitecaps anzuschließen. Bei seinem neuen Arbeitgeber erwischte der 131-malige deutsche Nationalspieler einen Start nach Maß (fünf Scorer in drei Partien). Schon jetzt träumt Müller vom MLS-Titel: „Aktuell spielen wir ganz gut und sind in der Tabelle oben. Die Playoffs beginnen Ende Oktober und dann zählt’s. Mal sehen, ob’s am Ende klappt.“