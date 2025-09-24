Bundesliga
RB-Duo fällt aus
RB Leipzig muss vorerst auf Kosta Nedeljkovic verzichten. Die Sachsen teilen mit, dass der 19-Jährige aufgrund einer Stressreaktion im rechten Knie für mehrere Wochen nicht zur Verfügung steht. Der Rechtsverteidiger, der samt Kaufoption von Aston Villa ausgeliehen ist, absolvierte in der laufenden Saison erst elf Spielminuten.
Auch Linksverteidiger Max Finkgräfe muss pausieren. Wie nach eingehenden Untersuchungen festgestellt wurde, hat sich der 21-Jährige eine Innenbandverletzung zugezogen. Finkgräfe wechselte im Sommer für vier Millionen Euro vom 1. FC Köln nach Leipzig, wartet aber noch auf sein Debüt.
