Bundesliga

Leipzig: Nusa kehrt zurück

von Luca Hansen - Quelle: kicker
1 min.
Antonio Nusa mit strengem Blick @Maxppp

Bei RB Leipzig kann man wieder mit Antonio Nusa planen. Der Flügelspieler, der in der vergangenen Woche aufgrund eines Unterarmbruchs unters Messer musste, stieg laut dem ‚kicker‘ am heutigen Dienstag wieder ins Training ein. Zwar trainierte der 20-Jährige noch mit Manschette und absolvierte nicht die komplette Einheit, am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg soll er aber schon wieder zum Kader gehören.

Ebenfalls zurückgekehrt ins Training ist Mittelfeldspieler Amadou Haidara (27), der zuletzt wegen muskulärer Beschwerden kürzergetreten war. Der an der Wade verletzte Xaver Schlager (27) weilt derweil noch in Österreich und wird am Mittwoch in Leipzig zurückerwartet. Für den Mittelfeldspieler kommen die Wölfe allerdings noch zu früh.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
