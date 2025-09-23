Rômulo erläutert RB-Entscheidung

Rômulo (23) hätte im Sommer auch in die Premier League wechseln können, entschied sich aber bewusst für den Schritt in die Bundesliga. Gegenüber der ‚Leipziger Volkszeitung‘ erklärt der Brasilianer, warum die Wahl auf RB Leipzig fiel: „Ich denke, es liegt an der Philosophie und an der Mentalität des Klubs. Hinter ihnen steht der Claim des Vereins: ‚You can do anything‘ – du kannst alles tun und erreichen. Wir können alles schaffen. Wir spielen intensiven Fußball. Das hat mich begeistert. Jetzt in der Bundesliga zu sein, damit ist für mich natürlich ein Traum wahr geworden. Es ist eine der Topligen der Welt.“

Bei RB will sich der Stürmer, der im Sommer vom türkischen Erstligisten Göztepe an den Cottaweg kam, auch für die brasilianische Seleção empfehlen: „Das ist natürlich der Traum für einen brasilianischen Stürmer wie mich. Ich denke, für uns Brasilianer ist es das Größte auf der Welt. Brasilien war fünfmal Weltmeister, gehört nächstes Jahr wieder zum Favoritenkreis. Einmal für die Nationalmannschaft aufzulaufen, ist einer meiner Träume.“