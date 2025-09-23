Neuer Vertrag für Politano

Außenstürmer Matteo Politano bleibt der SSC Neapel treu. Laut Fabrizio Romano hat der 32-jährige Linksfuß ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier unterschrieben. Die bisherige Vereinbarung endete ein Jahr früher.

2021 war Politano im Anschluss an eine Leihe für mehr als 20 Millionen Euro Ablöse fest von Inter Mailand zu Napoli gewechselt. Seitdem sammelte er mit de Team vom Fuße des Vesuv zwei Meistertitel, steuerte in 238 Spielen 34 Treffer und 35 Vorlagen bei.