Ungewöhnlicher Grund: Fehlt Castrop der Borussia sehr lange?

von Tobias Feldhoff
Jens Castrop (r.) im Testspiel gegen den FC Valencia @Maxppp

Borussia Mönchengladbach muss womöglich zukünftig auf Mittelfeldspieler Jens Castrop verzichten. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ könnte der Wechsel zum südkoreanischen Verband dazu führen, dass der 22-Jährige zum Militärdienst eingezogen wird. „Ich bin im Austausch mit meinem Management darüber. Aber ich freue mich jetzt erst einmal, Nationalspieler zu sein. Und den Rest gehen wir dann Schritt für Schritt“, erwidert Castrop auf Nachfrage.

18 bis 21 Monate lang müssen wehrtaugliche Männer ihren Dienst ableisten. Ausnahmen wie bei Superstar Son Heung-min (33) sind eher selten – der ehemalige Spurs-Angreifer hatte mit Südkorea 2018 die Asienspiele gewonnen und wurde deshalb von seiner Pflicht befreit.

