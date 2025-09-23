Ballon d’Or: Dembélé dankt dem BVB
Ousmane Dembélé hat sein Jahr bei Borussia Dortmund nicht vergessen. In seiner Dankesrede nach der Auszeichnung mit dem Ballon d’Or am Montagabend erwähnte der neue Weltfußballer auch den BVB: „Ich möchte allen Vereinen danken, für die ich gespielt habe: Stade Rennes, meinem Jugendverein, Borussia Dortmund und dem FC Barcelona, dem Verein, für den ich immer spielen wollte … [… ] Es ist unglaublich, eine solche Trophäe zu gewinnen.“
Dembélé trug in der Saison 2016/17 das schwarz-gelbe Trikot. In 50 Spielen gelangen dem Offensivmann damals zehn Tore und 21 Vorlagen. Schon damals war offensichtlich, dass es sich beim Franzosen um einen Ausnahmekönner handelt. 2017 ging es deshalb nach Trainingsstreik für letztlich 148 Millionen Euro Ablöse nach Barcelona, wo Dembélé aber nur selten seine Form fand. Ganz anders als bei Paris St. Germain, mit dem er in der vergangenen Saison das Triple gewann und dazu 33 Tore und 15 Vorlagen beisteuerte.
