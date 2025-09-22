Menü Suche
Ballon d’Or: Luis Enrique gewinnt Cruyff-Award

von Luca Hansen
Nationaltrainer in Spanien: Luis Enrique @Maxppp

Luis Enrique hat sich beim Rennen um die Johan Cruyff-Trophäe durchgesetzt. Bei der Ballon d’Or-Zeremonie wurde der Spanier als bester Trainer ausgezeichnet.

Luis Enrique from @PSG_inside is the men's Johan Cruyff Trophy winner!

Enrique gewann in der vergangenen Saison mit Paris St. Germain den lang ersehnten Champions League-Pokal. Mit der französischen Meisterschaft sowie dem Pokal machte er das Triple komplett.

