Ballon d’Or: Luis Enrique gewinnt Cruyff-Award
Luis Enrique hat sich beim Rennen um die Johan Cruyff-Trophäe durchgesetzt. Bei der Ballon d’Or-Zeremonie wurde der Spanier als bester Trainer ausgezeichnet.
Enrique gewann in der vergangenen Saison mit Paris St. Germain den lang ersehnten Champions League-Pokal. Mit der französischen Meisterschaft sowie dem Pokal machte er das Triple komplett.
