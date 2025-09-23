VfB-Start: El Khannouss gewährt Einblick

Bilal El Khannouss hat sich über seine ersten Wochen beim VfB Stuttgart geäußert. Der offensive Mittelfeldspieler sagt laut der ‚Bild‘: „Der Fußball in England ist anders, die Intensität ist höher, alles geht etwas schneller. Das ist der größte Unterschied zwischen beiden Ligen. Ich gewöhne mich noch die Bundesliga, aber das wird.“

El Khannouss war kurz vor Transferschluss per Leihe mit Kaufoption über 25 Millionen Euro, die zur Kaufpflicht werden kann, von Leicester City gekommen. In seinen ersten beiden Bundesligaspielen stand der spielstarke 21-Jährige gleich jeweils über 90 Minuten auf dem Feld und schoss beim 2:0-Sieg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Freitag auch schon sein erstes Tor.