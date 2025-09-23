Menü Suche
ManCity: Savinho im Winter weg?

von Remo Schatz - Quelle: Teamtalk
Savinho und Matheus Nunes bejubeln ein Tor von Manchester City @Maxppp

Mit halbjähriger Verspätung könnte Savinho im Januar den Weg von Manchester nach London einschlagen. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, will Tottenham Hotspur einen erneuten Versuch wagen, den Brasilianer bei Manchester City loszueisen. Vor allem Spurs-Trainer Thomas Frank soll weiter auf die Verpflichtung des Außenstürmers bestehen.

In der zurückliegenden Transferperiode verhandelten beide Premier League-Klubs über Wochen, fanden aber nicht zusammen. Selbst eine Ablöse von 70 Millionen Euro soll den Skyblues zu wenig gewesen sein. Im Winter will Tottenham die Verhandlungen mit einem Eingangsgebot von umgerechnet rund 75 Millionen Euro neu aufrollen.

