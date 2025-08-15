City lehnt 70-Millionen-Angebot ab

Tottenham Hotspur muss für Savinho offenbar tiefer in die Tasche greifen als gedacht. Wie ‚ge.globo‘ berichtet, hat Manchester City, derzeitiger Arbeitgeber des Flügelspielers, ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro abgelehnt. Gegenüber dem Berater des 21-Jährigen haben die Spurs bereits klargemacht, dass in Kürze ein zweites Angebot nachgelegt werden soll.

Der Außenstürmer läuft erst seit dem vergangenen Sommer für das Starensemble von Taktikfuchs Pep Guardiola auf. Seine erste Spielzeit beendete er mit einer soliden Ausbeute von drei Toren und elf Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 48 Spielen. Mit den möglichen Transfereinnahmen könnte City einen Vorstoß bei Rodrygo (24) wagen, dem bei Real Madrid das Aus droht.