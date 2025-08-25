Fortuna holt Torjäger Celar

Fortuna Düsseldorf hat nach dem schwachen Saisonstart nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Zan Celar auf Leihbasis von den Queens Park Rangers nach Deutschland. Zudem sichert sich Düsseldorf eine Kaufoption.

Vergangene Saison erzielte der 26-jährige Stürmer lediglich zwei Treffer in 19 Einsätzen für QPR in der Championship. Bei der Fortuna wird man auf eine deutlich stärkere Torausbeute des 17-fachen Nationalspielers hoffen.