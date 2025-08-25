Angebot eingereicht: Zweikampf um Hincapié

Tottenham Hotspur drückt im Werben um Innenverteidiger Piero Hincapié (23) kräftig aufs Gaspedal. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Spurs inzwischen mit einer konkreten Offerte an Bayer Leverkusen herangetreten.

Auf dem Tisch liegt dem Transfer-Insider zufolge ein Angebot für eine Leihe samt Kaufpflicht, die sich in Höhe der Ausstiegsklausel bewegen soll. Damit wolle der Premier League-Vertreter bewirken, die eigentlich vertraglich fixierten 60 bis 65 Millionen Euro erst im kommenden Jahr zu bezahlen.

Update (11:43 Uhr): Wie ‚The Athletic‘ berichtet, arbeitet auch der FC Arsenal an einer Verpflichtung des Abwehrspielers. Die Gunners müssen jedoch zunächst Verkäufe tätigen und möchten die Ablöse zudem noch um einiges drücken. Hincapié soll einen Wechsel zum Team von Coach Mikel Arteta präferieren.

Hincapié selbst hat sich bereits dazu entschieden, den Doublesieger von 2024 verlassen zu wollen – damit lassen sich auch seine Tränen im Anschluss an die 1:2-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim am Samstag begründen.

Um den ebenfalls interessierten Ligarivalen, darunter auch der FC Chelsea, zuvorzukommen, soll Tottenham auch schon an den ecuadorianischen Nationalspieler (46 Länderspiele) zur Besprechung einer möglichen Zusammenarbeit herangetreten sein.