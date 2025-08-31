Bericht: HSV bedient sich bei Arsenal

Dass die Defensive des Hamburger SV noch nicht die gewünschte Stabiltät aufweist, wurde bei der 0:2-Heimniederlage gegen Stadtrivale FC St. Pauli deutlich. Für die Sechser-Position scheint man nun ein Transferziel ausfindig gemacht zu haben.

Mehr noch: Wie der ‚Mirror‘ berichtet, steht der HSV vor der Verpflichtung von Albert Sambi Lokonga vom FC Arsenal. Da der Kontrakt des 25-Jährigen im kommenden Sommer ausläuft, könnte eine moderate Ablösesumme ausreichen. Dem Bericht zufolge sollen die Gunners allerdings eine Verlängerungsoption um zwölf Monate gezogen haben, um den Wert des Spielers zu erhöhen, an dem auch PAOK Saloniki dran war.

Im Sommer 2021 hatte Arsenal den Belgier (zwei Länderpsiele) für 17,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht verpflichtet. Bei den Nordlondonern konnte sich der 1,83 Meter große Sechser allerdings nie vollends durchsetzen. Es folgten Leihstationen bei Crytsal Palace, Luton Town und dem FC Sevilla. In den Plänen von Trainer Mikel Arteta spielt er keine Rolle mehr.