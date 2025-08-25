Menü Suche
Pfannenstiel verliert Job

von Dominik Schneider - Quelle: stlcitysc.com
Pfannenstiel @Maxppp

Die Zeit von Lutz Pfannenstiel als Mastermind beim St. Louis City SC ist vorüber. Wie das MLS-Franchise mitteilt, trennen sich die Wege mit dem deutschen Manager mit sofortiger Wirkung. Das Transferfenster in den USA endete vergangene Woche, künftig werden Spielerwechsel von anderen Verantwortlichen eingefädelt.

St Louis CITY SC
St. Louis CITY SC part ways with Sporting Director Lutz Pfannenstiel. Thanks for everything, Lutz.

🗞️
Pfannenstiel war seit 2020 beim Klub aus den Vereinigten Staaten aktiv. Sein Vertrag war noch bis Ende 2026 gültig, jetzt kam es zur vorzeitigen Trennung. St. Louis belegt in der MLS einen enttäuschenden 14. Tabellenrang. Der 52-Jährige lotste mehrere Profis aus Deutschland über den Großen Teich, der Erfolg stellte sich mit den Ex-Bundesliga-Spielern aber nicht ein.

