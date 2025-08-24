Spurs legen nach: 50 Millionen für Paz?

Nach der Transferschlappe bei Eberechi Eze (27/FC Arsenal) intensiviert Tottenham Hotspur ihre Bemühungen um Nico Paz von Como 1907. Laut Gianluca Di Marzio haben die Londoner ihr Angebot von 40 auf 50 Millionen Euro erhöht. Allerdings haben bisher weder der Verein noch der Spieler zugestimmt. Como ist ab 60 Millionen Euro gesprächsbereit.

Zudem geht der Journalist davon aus, dass Paz plane, noch eine Saison unter Trainer Cesc Fabregas in Italien zu verbringen und im kommenden Jahr zu Real Madrid zurückzukehren. Neben einer 50-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung haben die Königlichen auch im nächsten und im übernächsten Jahr Rückkaufoptionen in Höhe neun und zehn Millionen Euro. Paz war vor einem Jahr für sechs Millionen Euro von Real zu Como gewechselt und steuerte dort in 36 Partien sechs Tore und neun Vorlagen bei.