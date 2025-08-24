Menü Suche
Kommentar
Serie A

Spurs legen nach: 50 Millionen für Paz?

von Aaron Schlütter - Quelle: Gianluca Di Marzio
1 min.
Nico Paz im Como-Trikot @Maxppp

Nach der Transferschlappe bei Eberechi Eze (27/FC Arsenal) intensiviert Tottenham Hotspur ihre Bemühungen um Nico Paz von Como 1907. Laut Gianluca Di Marzio haben die Londoner ihr Angebot von 40 auf 50 Millionen Euro erhöht. Allerdings haben bisher weder der Verein noch der Spieler zugestimmt. Como ist ab 60 Millionen Euro gesprächsbereit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem geht der Journalist davon aus, dass Paz plane, noch eine Saison unter Trainer Cesc Fabregas in Italien zu verbringen und im kommenden Jahr zu Real Madrid zurückzukehren. Neben einer 50-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung haben die Königlichen auch im nächsten und im übernächsten Jahr Rückkaufoptionen in Höhe neun und zehn Millionen Euro. Paz war vor einem Jahr für sechs Millionen Euro von Real zu Como gewechselt und steuerte dort in 36 Partien sechs Tore und neun Vorlagen bei.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Premier League
Como
Tottenham
Nicolás Paz Martínez

Weitere Infos

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Como Logo Calcio Como
Tottenham Logo Tottenham Hotspur
Nicolás Paz Martínez Nicolás Paz Martínez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert