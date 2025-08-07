Spurs blitzen mit 40-Millionen-Angebot ab

Im Werben um Nico Paz hat sich Tottenham Hotspur einen Korb eingefangen. Laut Gianluca Di Marzio sind die Nordlondoner mit einem 40 Millionen Euro hohen Angebot bei Como 1907 abgeblitzt. Der Serie A-Klub taxiere den Wert des 20-jährigen Offensivspielers stattdessen auf satte 70 Millionen Euro. Die Verantwortlichen der Italiener seien erst ab einer Summe von 60 Millionen Euro bereit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

Como hatte Paz vor einem Jahr für sechs Millionen Euro von Real Madrid verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Eine Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro ließ Real in diesem Sommer verstreichen. Allerdings haben die Königlichen weitere Transferrechte am argentinischen Youngster, neben einer 50-prozentigen Weiterverkaufsklausel Berichten zufolge auch eine Rückkaufoption – diese soll im kommenden Jahr bei neun Millionen, 2027 bei zehn Millionen liegen. Laut Di Marzio versucht Como, Reals Transferrechte aufzuheben.