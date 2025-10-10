FC Bayern: Fofana auf dem Silbertablett

Bevor sich der FC Bayern im vergangenen Transferfenster für die Verpflichtung von Luis Díaz (28) entschied, waren etliche weitere Flügelstürmer ein konkretes Thema. So auch Malick Fofana (20), mit dem sogar eine mündliche Einigung bestand.

Ein Wechsel, für den Olympique Lyon über 40 Millionen Euro gefordert haben soll, kam nicht zustande. „Fofana fühlt sich in Lyon sehr geschätzt. Das wollte er nicht einfach aufs Spiel setzen“, sagt Fofanas Berater Frederico Pena gegenüber ‚Het Laatste Nieuws‘.

Der dreifache belgische Nationalspieler sei ein „außergewöhnliches Talent, das langsam bereit für einen Transfer ist. Nächstes Jahr findet die Weltmeisterschaft statt.“ Seine Agentur, so Pena, wolle „Spieler begleiten, die dort glänzen können. Fofana passt perfekt in dieses Profil.“

„Liverpool, Bayern, City sind die Klubs, in die er gehört“

Vertraglich gebunden ist der 1,69 Meter große Linksaußen mit starkem rechtem Fuß bis 2028. Für 20 Millionen Euro war Fofana Anfang 2024 von der KAA Gent gekommen. Allzu lang wird er nicht mehr in Lyon bleiben, glaubt sein Berater.

Pena meint: „Er hat das Potenzial, ein Weltstar wie Mbappé, Yamal oder De Bruyne zu sein, aber dafür muss man auch abseits des Spielfelds eine Persönlichkeit werden. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten.“

Nicht nur zwischen den Zeilen lässt sich herauslesen, dass man auf einen großen Transfer im nächsten Sommer hofft: „Dies ist die Saison, in der Fofana sich der Welt präsentieren will, vor allem bei der WM. Wenn ihm das gelingt, kann er von Lyon zu einem Top-10-Klub wechseln. Wir glauben fest an ihn. Liverpool, Bayern, ManCity, das sind die Klubs, in die er gehört.“ Die Angel ist ausgeworfen. Abzuwarten bleibt, wer tatsächlich anbeißen wird.