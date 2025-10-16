Menü Suche
Dauerbrenner Skorupski verlängert auslaufenden Vertrag

von Dominik Sandler - Quelle: bolognafc.it
Lukasz Skorupski will den Ball wegschlagen @Maxppp

Der FC Bologna kann auch in Zukunft auf Stammkeeper Lukasz Skorupski bauen. Die Nummer eins des italienischen Erstligisten verlängert ihren Vertrag bis 2027. Das vorherige Arbeitspapier des 34-jährigen Polen wäre am Saisonende ausgelaufen.

Bologna FC 1909
𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️

Lukasz Skorupski rimane in rossoblù fino al 2027 🇵🇱 🧤

#WeAreOne
Skorupski war vor sieben Jahren von der AS Rom für neun Millionen Euro nach Bologna gewechselt. Dort ist er seither gesetzt und kommt auf 260 Pflichtspiele für seine Farben. Aktuell steht er außerdem für die polnische Nationalmannschaft zwischen den Pfosten.

