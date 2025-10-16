Dauerbrenner Skorupski verlängert auslaufenden Vertrag

Der FC Bologna kann auch in Zukunft auf Stammkeeper Lukasz Skorupski bauen. Die Nummer eins des italienischen Erstligisten verlängert ihren Vertrag bis 2027. Das vorherige Arbeitspapier des 34-jährigen Polen wäre am Saisonende ausgelaufen.

Skorupski war vor sieben Jahren von der AS Rom für neun Millionen Euro nach Bologna gewechselt. Dort ist er seither gesetzt und kommt auf 260 Pflichtspiele für seine Farben. Aktuell steht er außerdem für die polnische Nationalmannschaft zwischen den Pfosten.