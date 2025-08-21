Bayern blitzt mit Fofana-Angebot ab

Der FC Bayern ist mit einer Leih-Anfrage für Flügelflitzer Malick Fofana (20) an Olympique Lyon herangetreten. Wie ‚Le Progrès‘ berichtet, kommt für den französischen Erstligisten allerdings nur ein fester Verkauf infrage. Die Münchner wiederum seien nicht bereit, die aufgerufenen 40 Millionen Euro zu investieren.

OL ist nämlich angesichts der angespannten finanziellen Situation auf Einnahmen durch Spielerverkäufe angewiesen. Dem gegenüber steht die Vorgabe des Bayern-Aufsichtsrats, Neuzugänge nur noch leihweise an Bord zu holen, um Geld zu sparen. Womöglich könnte der ebenfalls interessierte FC Arsenal die Gelegenheit nutzen und bei Fofana zuschlagen.