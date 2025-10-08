Menü Suche
Richarlison lehnt 40-Millionen-Transfer ab

von Dominik Schneider - Quelle: ESPN Brazil
1 min.
Richarlison im Tottenham-Dress @Maxppp

Richarlison hat die Möglichkeit ausgeschlagen, einen Rekorddeal abzuschließen. Laut ‚ESPN Brazil‘ wollte Orlando City den 28-jährigen Brasilianer von Tottenham Hotspur im Sommer in die Vereinigten Staaten locken und zum neuen Aushängeschild der Franchise machen. Dafür war der Florida-Klub bereit, 40 Millionen Euro Ablöse an die Spurs zu zahlen.

Richarlison wäre damit mit Abstand der teuerste Zugang aller Zeiten geworden. Aktuell steht Heung-min Son (33/Los Angeles FC) mit seinem 22 Millionen Euro teuren Wechsel in die USA auf Rang eins. Um bestmögliche Chancen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zu haben, wollte Richarlison aber in der Premier League und in seinem gewohnten Umfeld bleiben. Der Stürmer absolviert gerade seine vierte Saison bei Tottenham.

