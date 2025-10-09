Menü Suche
FC Bayern: Freie Bahn für Palhinha-Verkauf

von Leon Morsbach - Quelle: Teamtalk
João Palhinha klatscht zu den Fans @Maxppp

Der FC Bayern München wird João Palhinha (30) keine Steine in den Weg legen, sofern dieser bei Tottenham Hotspur bleiben will. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben die Münchner Spurs-Trainer Thomas Frank grünes Licht gegeben, um die dauerhafte Verpflichtung von Palhinha voranzutreiben. Die Spielerseite selbst bevorzuge ebenfalls einen Verbleib beim Nordlondoner Leihklub.

Anfang August wechselte der Mittelfeldspieler für eine Saison auf Leihbasis zu Tottenham. Dort blüht der Portugiese im neuen Dress aktuell wieder richtig auf (drei Tore in elf Spielen). Die Spurs verfügen über eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro, welche aller Voraussicht nach gezogen wird. Den Bayern, die 2024 noch 51 Millionen Euro Ablöse für Palhinha an den FC Fulham zahlten, wären dann ohnehin die Hände gebunden.

