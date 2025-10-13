Menü Suche
FC Bayern: Chávez und Asp Jensen empfehlen sich

von Fabian Ley - Quelle: fcbayern.com | kicker
Bayern-Youngster Felipe Chávez am Ball @Maxppp

Beim FC Bayern traut man Youngster Felipe Chávez (18) den Sprung in den Profibereich absolut zu. Gegenüber vereinseigenen Medien sagt Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus, über den Mittelfeldspieler, der in der Nacht auf Samstag gegen Chile (1:2) erstmals für die peruanische A-Nationalmannschaft auflief: „Wir freuen uns sehr, dass Pippo bereits so jung diesen ersten Meilenstein in seiner Karriere erreicht hat und gratulieren ihm zu seinem Debüt. Er muss jetzt dranbleiben und weiter hart an sich arbeiten, speziell im körperlichen Bereich, dann ist er sicherlich einer der nächsten Kandidaten, der sich in einer Profiliga durchsetzen wird.“

Derweil empfiehlt sich mit Offensivspieler Jonathan Asp Jensen (19) ein weiteres Top-Talent der Münchner auf seiner Leihstation beim Grashopper Club Zürich für höhere Aufgaben. „Jonny hat sich ganz hervorragend weiterentwickelt“, wird Sauer vom ‚kicker‘ zitiert, „er ist Stammspieler, sammelt fleißig Scorerpunkte und hat sich trotz seines jungen Alters schon als Führungsspieler etabliert. Er bringt ganz viel mit, um sich irgendwann auch in einer Top-Liga wie der Bundesliga zu etablieren“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
