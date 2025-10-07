FC Bayern: Asp Jensen über Zürich in die Bundesliga?

Der vom FC Bayern an den Grasshopper Club Zürich verliehene Jonathan Asp Jensen hat nach Ansicht von Alain Sutter das Zeug für die Bundesliga. Der Sportdirektor des Schweizer Erstligisten sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Johnny hat sich in seinen ersten drei Monaten bei uns extrem schnell angepasst und entwickelt. Ich bin davon überzeugt, dass er das Potenzial hat, um künftig in der Bundesliga zu spielen.“

Asp Jensen, so Sutter weiter, habe „ganz große Waffen: Vor allem ein sehr starkes Eins-gegen-Eins und einen unglaublich guten Abschluss.“ Das 19-jährige Offensivjuwel ist bis zum Saisonende nach Zürich verliehen, bei Bayern steht Asp Jensen noch bis 2028 unter Vertrag. In bislang neun Einsätzen für die Grasshoppers kommt der Rechtsfuß auf sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Assists).

„Wie weit seine Entwicklung noch führen kann und ob er sich bei Bayern durchsetzen wird, ist schwer vorherzusagen“, meint Sutter über den ehemaligen dänischen U-Nationalspieler, „ich kann aber versichern, dass sein Potenzial richtig gut ist. Er hat nämlich nicht nur defensiv Raum für Verbesserung, sondern kann auch offensiv noch weitere Sprünge machen, wenn er seine Entscheidungsfindung zwischen Dribbling, Abspielen und Abschluss weiter optimiert.“