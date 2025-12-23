Menü Suche
FC Bayern: Laimer macht Hoffnung

von Dominik Sandler - Quelle: APA
Vincent Kompany mit Konrad Laimer @Maxppp

Die Liaison zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer dürfte noch etwas andauern. Angesprochen auf eine Vertragsverlängerung sagt der 28-Jährige gegenüber der österreichischen ‚APA‘: „Sicher beschäftigt man sich damit, was die Zukunft bringt. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin immer offen für alles und entspannt. Und wie gesagt: Ich finde es schön hier in München.“ Laimer steht noch bis 2027 in München unter Vertrag.

In dieser Saison hat der Rechtsverteidiger noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Erstmals in seiner Karriere wurde er jetzt auch noch zu Österreichs Fußballer des Jahres ernannt. „Es ist schön, so eine Wertschätzung zu bekommen. Es ist auch ein Ansporn, so weiterzumachen und noch einmal besser zu werden“, so Laimer.

