90-Millionen-Angebot für Yildiz in Arbeit

Im Sommer war der FC Chelsea mit einem Angebot über 70 Millionen Euro für Kenan Yildiz (20) abgeblitzt. Ob Juventus Turin bei einer noch deutlich höheren Summe schwach wird?

Laut ‚CaughtOffside‘ arbeitet Manchester United eine Offerte von bis zu 90 Millionen Euro aus, um sich die Dienste des aufstrebenden Offensivtalents im kommenden Jahr zu sichern. Demnach wollen die Red Devils den Blues und dem ebenfalls interessierten FC Arsenal unbedingt zuvorkommen.

Mit sechs Torbeteiligungen aus acht Pflichtspielen ist das ehemalige Bayern-Juwel in die neue Spielzeit gestartet. Entsprechend ist man in Italien äußerst zufrieden mit Yildiz, das möchte Juve mit einer Verlängerung inklusive Gehaltserhöhung honorieren. Die Premier League-Riesen brauchen also gute Argumente, um den 23-fachen türkischen Nationalspieler von einer Luftveränderung zu überzeugen.