70-Millionen-Angebot für Yildiz

von David Hamza - Quelle: Calciomercato.com
Kenan Yildiz putzt sich die Nase @Maxppp

Der FC Chelsea probierte es im Sommer vergeblich bei Offensivjuwel Kenan Yildiz (20). Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, legten die Londoner ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro auf den Tisch. Juventus Turin habe umgehend abgelehnt.

Yildiz winkt stattdessen ein neuer Vertrag bei den Bianconeri. Das bis 2029 datierte Arbeitspapier des türkischen Nationalspielers soll um ein Jahr verlängert, das Gehalt von 1,5 auf fünf Millionen Euro angehoben werden. In die neue Saison startete das ehemalige Bayern-Talent mit vier Scorerpunkten (ein Tor, drei Assists) in drei Partien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
