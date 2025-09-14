Menü Suche
Leipzig-Boss rechtfertigt massiven Kaderumbruch

von Julian Jasch - Quelle: Sport1
Marcel Schäfer im Porträt @Maxppp

Marcel Schäfer hat zu dem Aderlass bei RB Leipzig Stellung bezogen. „Junge Spieler verpflichten und begleiten, dass sie an ihr Leistungsmaximum herankommen. Das ist unser Weg und unsere Philosophie. Wir wollten wieder Back to the Roots“, gab der Geschäftsführer Sport im ‚Sport1‘-‚Doppelpass‘ zu Protokoll.

Allen voran die Abgänge von Loïs Openda (25/Juventus Turin), Benjamin Sesko (22/Manchester United) und Xavi Simons (22/Tottenham Hotspur) rissen eine große Lücke im Leipziger Kader. Auf diese reagierte man wiederum zum Teil bereits vorsorglich mit den Verpflichtungen von Rômulo (23), Conrad Harder (20), Johan Bakayoko (22) und Yan Diomande (18). Nach drei Bundesligaspielen stehen die Sachsen bei ordentlichen sechs Punkten.

