Winter-Wechsel: Sylla lässt aufhorchen

Moussa Sylla beschäftigt sich Stand jetzt nicht mit einem Schalke-Abflug innerhalb der Saison. „Ich bin professionell und zu 100 Prozent fokussiert auf Schalke. Ich denke auch nicht an einen Winter-Wechsel, sondern konzentriere mich da auf den Afrika-Cup“, zitiert die ‚Bild‘ den 25-jährigen Angreifer, der im Sommer noch mit einem Wechsel kokettierte.

Weil ein Transfer aber nicht zustande kam, blieb Sylla auf Schalke. Dort ist der Nationalspieler von Mali (drei Länderspiele) fest als Stammspieler eingeplant, ließ Cheftrainer Miron Muslic unlängst wissen: „Er ist ein absoluter Perfomance-Player und ist für uns – wenn er fit ist – gesetzt.“