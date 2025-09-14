2. Bundesliga: Drei Trainer müssen liefern

Nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen den Karlsruher SC bleibt der 1. FC Nürnberg mit nur einem Punkt aus fünf Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Trotzdem sitzt Cheftrainer Miroslav Klose zumindest vorerst fest im Sattel.

Im Anschluss an die Partie sprach Sportvorstand Joti Chatzialexiou dem 47-Jährigen eine Jobgarantie aus, immerhin haben die Mittelfranken einen heftigen Kaderumbruch hinter sich. Spätestens in der kommenden Woche braucht es jedoch einen Sieg, ansonsten könnte die Situation nochmal neu eruiert werden.

Richtungsweisendes Duell

Am Samstag (20:30 Uhr) trifft Nürnberg ausgerechnet auf den VfL Bochum, der ebenfalls tief in der Krise steckt. Weil der Bundesliga-Absteiger gestern mit 0:1 gegen den SC Paderborn verloren hatte, ist man auf Rang 16 abgerutscht.

Von der ‚WAZ‘ wurde in der Folge bereits die Trainerfrage in den Raum geworfen – demnach ist neben Geschäftsführer Sport Dirk Dufner auch Dieter Hecking angezählt.

Eintagsfliege oder Dosenöffner?

Etwas Luft konnte sich dagegen Stefan Leitl verschaffen. Im Topspiel gegen Tabellenführer Hannover 96 ging Hertha BSC als Sieger vom Platz, das 3:0 spiegelte allerdings keineswegs den Spielverlauf wider. Denn über weite Strecken überzeugte stattdessen abermals das Team von Christian Titz, das selbst hätte in Führung gehen müssen.

Es wird sich zeigen, ob beim Hauptstadtklub, der mit Aufstiegsambitionen in die neue Saison gegangen war, nun der Knoten geplatzt ist oder ob sich die vorherige Ergebniskrise fortsetzt – dann dürfte die Luft für Leitl schnell wieder dünner werden.