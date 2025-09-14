Vier wichtige Bayern-Deals stehen an

Michael Olise (23)

Eigentlich steht der Offensiv-Star noch langfristig bis 2029 an der Säbener Straße unter Vertrag. Um aber der namhaften Konkurrenz von der Insel zuvorzukommen, will man Olise ein neues Arbeitspapier vorlegen. Das Problem: In dem Zuge würde der französische Nationalspieler (zehn Länderspiele) sicherlich auf eine deutliche Gehaltssteigerung pochen, die wiederum nicht unbedingt mit dem Münchner Sparplan vereinbar ist.

Dayot Upamecano (26)

Deutlich brisanter gestaltet sich die Situation um den Innenverteidiger, der im Sommer in sein letztes Vertragsjahr eingebogen ist. Ein bereits im Frühjahr sicher geglaubter Deal ist aufgrund unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen ins Stocken geraten. Auch eine potenzielle Ausstiegsklausel soll Thema sein, wenn sich künftig mit dem Leistungsträger wieder an einen Tisch gesetzt wird.

Leon Goretzka (30) & Serge Gnabry (30)

Die deutschen Nationalspieler sind genauso wie Upamecano ebenfalls nur noch bis zum kommenden Jahr vertraglich gebunden. Wegen schwankender Leistungen waren die Bayern lange Zeit nicht zwingend auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit aus. Zuletzt stabilisierte sich das Duo aber, sodass die Tür für etwaige Verhandlungen wieder offen steht.