Medien: Gladbach-Endspiel für Seoane

Gerardo Seoane muss allem Anschein nach um seinen Job bei Borussia Mönchengladbach bangen. Die ‚Bild‘ geht davon aus, dass die kommende Partie am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen ein Endspiel sein könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine logische Schlussfolgerung des Boulevardblatts nach der heutigen katastrophalen 0:4-Niederlage gegen Werder Bremen, wegen der Gladbach auf den 16. Tabellenrang abgerutscht ist. Zudem sind die Zahlen aus den vergangenen Spielen mehr als besorgniserregend.

Saisonübergreifend warten die Fohlen nun seit zehn Partien auf einen Sieg. Darüber hinaus wurde fünfmal in Folge kein eigenes Tor mehr erzielt. Es bedarf einer gründlichen Aufarbeitung, um die Borussia wieder in die Spur zu bringen – und womöglich auch einer Veränderung auf der Trainerbank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Virkus vermeidet Bekenntnis

Im Anschluss an die heutige Pleite stellte sich Geschäftsführer Sport Roland Virkus gegenüber ‚DAZN‘ zumindest nicht klar hinter Seoane: „Nach so einer Enttäuschung muss man eine Nacht darüber schlafen und sich das anschauen. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Es ist sicher so, dass wir darüber reden werden und auch müssen, das aufarbeiten müssen – und dann schauen wir weiter.“