Köln: Van den Berg monatelang raus

Rav van den Berg wird dem 1. FC Köln für die kommenden Partien nicht zur Verfügung stehen. Dem ‚kicker‘ zufolge könnte der Innenverteidiger zwei Monate lang ausfallen. Der 21-jährige Niederländer verletzte sich am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (3:3) bei einem Sturz auf die Schulter.

Sportdirektor Thomas Kessler sagte nach der Partie: „Das sieht leider nicht so gut aus. Er ist nach dem Foul sehr unglücklich auf die Schulter gefallen. Wir müssen das jetzt in der Klinik checken lassen, aber es sieht danach aus, als ob er mehrere Wochen fehlen wird.“ Van den Berg war im August für bis zu zehn Millionen Euro vom FC Middlesbrough nach Köln gekommen und stand bei den vergangenen beiden Spielen in der Startelf.