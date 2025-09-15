BVB: 20 Millionen für Kabar?

Borussia Dortmund muss sich womöglich zeitnah mit einem Abgang von Almugera Kabar auseinandersetzen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bekundet der FC Brentford Interesse an einem Transfer im Winter. Demzufolge hat der Premier League-Vertreter sogar schon Kontakt zur Spielerseite aufgenommen.

Laut dem Boulevardblatt sind die Bees bereit, 20 Millionen für Kabar auf den Tisch zu legen. Eine stolze Summe für den 19-jährigen Linksverteidiger, der beim BVB aktuell nicht an Daniel Svensson (23) und Ramy Bensebaini (30) vorbeikommt.

In Dortmund steht Kabar noch bis 2028 unter Vertrag. Zuletzt hieß es, dass die Borussia den Linksfuß nicht dauerhaft abgeben will. Ein unmoralisches Angebot, wie es das von Brentford zweifellos wäre, ist jedoch nur schwer auszuschlagen.