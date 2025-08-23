Spurs ausgestochen: Eze für 78 Millionen zu Arsenal

Der FC Arsenal hat den so gut wie sicher geglaubten Transfer von Eberechi Eze (27) zu Tottenham Hotspur erfolgreich gekapert. Die Gunners geben die Verpflichtung des Offensivspielers, der vor allem als Zehner agiert, offiziell bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

An Crystal Palace fließt dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 78 Millionen Euro. Derweil wird Eze mit einem langfristigen Arbeitspapier ausgestattet.

Die Londoner reagieren mit der Last-Minute-Verpflichtung auf die Knieverletzung von Kai Havertz (26). Wie lange der deutsche Nationalstürmer letztlich ausfällt, ist noch nicht bekannt.