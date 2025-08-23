Menü Suche
Spurs ausgestochen: Eze für 78 Millionen zu Arsenal

Eberechi Eze wechselt innerhalb der Premier League. Allerdings verschlägt es den Kreativspieler nicht zu Tottenham Hotspur, sondern zum FC Arsenal.

Eberechi Eze im Palace-Trikot @Maxppp

Der FC Arsenal hat den so gut wie sicher geglaubten Transfer von Eberechi Eze (27) zu Tottenham Hotspur erfolgreich gekapert. Die Gunners geben die Verpflichtung des Offensivspielers, der vor allem als Zehner agiert, offiziell bekannt.

Arsenal
It was only ever Arsenal.

A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ❤️
An Crystal Palace fließt dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 78 Millionen Euro. Derweil wird Eze mit einem langfristigen Arbeitspapier ausgestattet.

Die Londoner reagieren mit der Last-Minute-Verpflichtung auf die Knieverletzung von Kai Havertz (26). Wie lange der deutsche Nationalstürmer letztlich ausfällt, ist noch nicht bekannt.

