Premier League

Kein Platz mehr: Gündogan hat klares Wunschziel

von Dominik Sandler - Quelle: kicker | Tuttosport
1 min.
Ilkay Gündogan bei der Klub-WM @Maxppp

Bei Manchester City hat Ilkay Gündogan wohl keine Zukunft mehr. Bei der 0:2-Niederlage der Skyblues gegen Tottenham Hotspur tauchte der Name des 34-Jährigen gar nicht mehr im Kader auf. Dabei hat laut dem ‚kicker‘ keine Verletzung beim zentralen Mittelfeldspieler vorgelegen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, will Gündogan noch in diesem Sommer unbedingt nach Italien wechseln.

Dort sei der ehemalige deutsche Nationalspieler unter anderem Inter Mailand angeboten worden. Konkret habe außerdem Juventus Turin die Fühler ausgestreckt. Auch Galatasaray zeigt schon länger Interesse. In einem Jahr läuft der Vertrag aus. Gut möglich, dass sich die Wege von ManCity und Gündogan aber schon eher trennen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
