Manchester verhandelt Höjlund-Abgang

Rasmus Höjlund steht womöglich vor einer Rückkehr in die Serie A. Laut dem Journalisten Ben Jacobs befindet sich Manchester United in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der SSC Neapel über einen Leihwechsel des 22-Jährigen. Der Vertrag soll bis zum Saisonende befristet sein und eine Kaufpflicht in Höhe von 46 Millionen Euro beinhalten, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Zuzüglich soll eine Leihgebühr in unbekannter Höhe fließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Vesuv soll der dänische Nationalstürmer den längerfristigen Ausfall von Torjäger Romelu Lukaku (32) kompensieren. Höjlund war 2023 für 78 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach Manchester gewechselt, konnte sich jedoch bisher bei den Red Devils nicht durchsetzen. Der aktuelle Vertrag des Mittelstürmers läuft noch bis 2028.