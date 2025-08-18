Lukaku-Schock: Höjlund im Fokus

Die SSC Neapel muss den längerfristigen Ausfall von Torjäger Romelu Lukaku (32) verkraften und hat mit Rasmus Höjlund (22) einen potenziellen Ersatz ins Visier genommen. Laut ‚TalkSPORT‘ wägt der italienische Meister derzeit ab, für den Dänen von Manchester United ein Angebot einzureichen. Lukaku fällt nach offiziellen Angaben von Napoli aufgrund einer Oberschenkelverletzung längerfristig aus. Fabrizio Romano zufolge ist der Belgier voraussichtlich drei Monate außer Gefecht.

Entsprechend groß ist der Schock am Vesuv. In der abgelaufenen Meistersaison war Lukaku mit 24 Torbeteiligungen in 36 Ligaspielen einer der wichtigsten Spieler für Trainer Antonio Conte. Höjlund blickt in Manchester dem Abstellgleis entgegen. Seit der Verpflichtung von Benjamin Sesko (22) als neuen Stürmer Nummer eins suchen die Red Devils einen Weg, den einstigen 78-Millionen-Einkauf loszuwerden. Dabei ist United bei Höjlund sowohl offen für eine Leihe als auch für einen Verkauf. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Auch der AC Mailand ist interessiert. Gerüchte um Bayern München und RB Leipzig konkretisierten sich zuletzt nicht.